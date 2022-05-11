Что на самом деле случилось с Rutube

По мнению эксперта, столь долгое восстановление хостинга говорит о мощности и серьёзности атаки. Об этом говорит и тот момент, что Rutube не публиковал подробности, а просто сообщал, что работа скоро восстановится.

Ющук подчеркнул, что атаки бывают разными. И важно понять, её совершил кто-то из сотрудников или извне. И если это «свои», то восстановить последствия будет сложнее, тем более, если был повреждён исходный код.

Эксперт выразил мнение и о том, что к обеспечению безопасности таких сервисов, как Rutube, нужно привлекать и сотрудников ФСБ для проверки сотрудников. Не говоря о том, что служба безопасности хостинга должна работать качественнее.

«Служба безопасности должна работать более качественно. Может быть, по таким системообразующим компаниям есть смысл привлекать специалистов федеральной службы безопасности. Надо проверять персонал, с которым имеет дело компания, тех, кто допущен к исходному коду, кто может вносить изменения», — считает эксперт.