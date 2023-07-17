Наука и технологии
22:19, 17 июля 2023
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«Что нагенеришь, то и пожнёшь»: разработчики российской нейросети переложили ответственность на пользователей

Результаты генераций в Kandinsky теперь ответственность пользователей

Представители компаний «Сбер» и разработчики нейросети Kandinsky рассказали, что теперь ответственность за результаты использования нейросети ложатся на пользователей

В Сбербанке считают, что разработчики не должны нести ответственность за изображения, которые создаёт их нейросеть. Они высказали такую позицию на встрече с прокуратурой. Это мнение также отражено в пользовательском соглашении на сайте, где доступен алгоритм «Сбера» Kandinsky.

Встреча состоялась в ответ на обращение Сергея Миронова, лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. Он просил генерального прокурора проверить соответствие контента нейросети Kandinsky российскому законодательству. Миронов указывал на то, что при запросах, связанных с «Донбассом», генерируемые картинки содержат украинские цвета. Впоследствии Миронов сообщил, что готов отозвать своё обращение и отметил быструю реакцию банка на его запрос.

Несмотря на это, по запросу «Донбасс — это Россия» Telegram-бот Kandinsky 2.2 до сих пор создаёт изображение с украинским флагом. Сейчас на сайте нейросети появилось сообщение о ответственном использовании платформы, где просится пользователей не нарушать законодательство России и «общепризнанные этические правила и нормы».

В Сбербанке заявили, что в работе модели используются современные фильтры, которые должны исключить незаконное, неэтичное или неприемлемое использование генеративных моделей. Однако банк считает, что ответственность за использование нейросети лежит на самом пользователе.

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