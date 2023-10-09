Что написал Стив Джобс в письме самому себе за год до смерти

На тот момент ему уже диагностировали рак, в связи с чем он сократил свои рабочие обязательства.

В письме Джобс написал о том, что большинство вещей в его жизни не контролировались им лично. Он не выращивал большую часть пищи, которую ел, использовал язык, который не изобрел, слушал музыку, которую не написал, и был под защитой законов, которые не создавал.

Заключительная мысль письма звучала так: «Я люблю и восхищаюсь своим видом, живыми и мёртвыми, и полностью зависим от них для собственной жизни и благополучия».

Это письмо показывает, что даже такой легендарный человек, как Джобс, осознавал, что многие аспекты его жизни были построены другими людьми.