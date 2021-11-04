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Что не так с российскими Ан-12, один из которых недавно разбился в Иркутской области

Все дело в возрасте самих самолетов и сложности в управлении
Магомед Толбоев , генерал-майор, заслуженный летчик-испытатель и Юрий Сытник, заслуженный пилот России объяснили проблемы с самолетами Ан-12, один из которых накануне разбился в Иркутской области.
Что не так с российскими Ан-12, один из которых недавно разбился в Иркутской области

Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно, не щадя летного экипажа. А они соглашаются, потому что платят хорошо. Самолет очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет.

Магомед Толбоев
Заслуженный летчик-испытатель

Он также добавил, что под сложные погодные условия Ан-12 не оборудованы.

По словам Юрия Сытника, заслуженного пилота России, в управлении этим самолетом тоже есть сложности. Экипаж судна состоит из пяти человек, поэтому помимо, непосредственно, пилотирования нужно еще и управлять экипажем.

Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которое перерастает в аварию, а авария — в катастрофу

Юрий Сытник
Заслуженный пилот России

Самолет Ан-12 упал 3 ноября в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек. Позже на месте крушения был найден черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.

Источник: Ura.ru