Что нельзя есть и пить после прививки от коронавируса

Она отметила, что после прививки стоит пересмотреть свой рацион питания на какое-то время, что позволит организму эффективно сформировать иммунитет. В частности, питание должно быть сбалансированным.

“Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше — на весь срок между прививками, если речь о "Спутнике V". Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток”, — предупредила врач.

Помимо прочего она сообщила, что ограничить стоит и продукты, провоцирующие аллергию. Более того, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию советуют перенести до нормализации состояния.

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