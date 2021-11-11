Что нельзя пить на голодный желудок

Что нельзя пить на голодный желудокПо словам экспертов
По ее словам, употребление кофе натощак стимулирует функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты. А если желудок пустой, то кислота начинает разъедать сам желудок, что может привести к развитию гастрита, объяснила эксперт.
Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ
Помимо этого, специалист рассказала, что нельзя утром пить холодные напитки. Она уточнила, что организм вообще плохо переносит холодные продукты, а встреча с такой жидкостью для желудка, который еще находится в «спящем режиме», может быть опасной и обернуться стрессом. Натощак лучше употреблять теплые напитки, по ее словам.
Диетологи предупреждают, что оптимальное количество чашек кофе в день для взрослого человека составляет от трех до пяти. При этом суммарное потребление кофеина в сутки не должно превышать 400 миллиграммов.