Наука и технологии
Сегодня в 11:15
1 мин.

Что нельзя пить на голодный желудок

По словам экспертов
Нутрициолог Кристина Журавлева предупредила россиян о том, что не следует пить на голодный желудок ряд напитков и перечислила некоторые из них.
Что нельзя пить на голодный желудок

По ее словам, употребление кофе натощак стимулирует функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты. А если желудок пустой, то кислота начинает разъедать сам желудок, что может привести к развитию гастрита, объяснила эксперт.

Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ

Кристина Журавлева
Нутрициолог

Помимо этого, специалист рассказала, что нельзя утром пить холодные напитки. Она уточнила, что организм вообще плохо переносит холодные продукты, а встреча с такой жидкостью для желудка, который еще находится в «спящем режиме», может быть опасной и обернуться стрессом. Натощак лучше употреблять теплые напитки, по ее словам.

Диетологи предупреждают, что оптимальное количество чашек кофе в день для взрослого человека составляет от трех до пяти. При этом суммарное потребление кофеина в сутки не должно превышать 400 миллиграммов.

Источник: РИА спорт
Новости партнеров
Новости партнеров