Что нельзя пить на голодный желудок

Помимо этого, специалист рассказала, что нельзя утром пить холодные напитки. Она уточнила, что организм вообще плохо переносит холодные продукты, а встреча с такой жидкостью для желудка, который еще находится в «спящем режиме», может быть опасной и обернуться стрессом. Натощак лучше употреблять теплые напитки, по ее словам.



Диетологи предупреждают, что оптимальное количество чашек кофе в день для взрослого человека составляет от трех до пяти. При этом суммарное потребление кофеина в сутки не должно превышать 400 миллиграммов.