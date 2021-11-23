Что нельзя забывать перед отправкой фото с iPhone

Специалисты объяснили, что каждый снимок, сделанный на смартфоны Тиму Кука, содержит в себе метаданные. Это информация о размере файла, дате съемки и месте, где фото было сделано. По словам экспертов, этими данными могут воспользоваться злоумышленники, чтобы, например, узнать местоположение потенциальной жертвы.



Однако, есть способ обезопасить себя от такого рода действий. Перед тем, как поделиться снимком, нужно зайти в приложение «Фото», выбрать изображение, смахнуть вверх и нажать на кнопку «Изменить». В этом разделе стоит выбрать пункт «Без геопозиции». В этом случае отправленная фотография не будет содержать в себе метаданные.



Чтобы навсегда запретить смартфону записывать эти данные, нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Конфиденциальность», перейти в подраздел «Службы геолокации», найти «Фото» и выбрать опцию «Никогда».