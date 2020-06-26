Что новая iOS 14 "скопировала" у Android

Самым главным и заметным нововведением, которое было позаимствовано у зеленого робота, являются виджеты - яблочная компания многие годы избегала их внедрения, а фанаты Apple откровенно насмехались над владельцами Android-смартфонов из-за них, но вот сейчас виджеты наконец-то стали часть iOS 14.

Еще одним новшеством из мира Android является “Библиотека приложений” от Apple, которая является ничем иным, как панелью приложений в мобильной операционке от Google. В ней представлены на одном экране все приложения, которые установлены на смартфон, правда не в виде списка, а в виде набора папок.

Еще одной функцией, которая уже давно имелась в Android, но все еще не было в iOS, является “Картинка в картинке”. Правда, в отличие от конкурента, в iOS 14 данная функция все еще не работает с приложением YouTube, даже при наличии подписки YouTube Premium.