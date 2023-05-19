Что нужно делать, чтобы забыть об изжоге навсегда

Изжога – это неприятное жжение, которое обычно ощущается в области грудины после еды. Оно происходит, когда желудочный сок, который помогает нам переваривать пищу, попадает в пищевод.

Обычно это предотвращает специальный «замок» — сфинктер, удерживающий желудочный сок внутри желудка. Но если мы переедаем, сфинктер не справляется и происходит изжога.

Чтобы избежать недуга, Кашух рекомендовала снизить размер порций и избегать перекусов. Другой способ — правильное питание. Если вы едите много жирной, острой или тяжёлой пищи и пьёте алкоголь, это может вызвать изжогу.

Врач посоветовала добавить в рацион больше зелени и овощей, белков и медленных углеводов, а также чаще готовить в духовке, а не на сковороде или на гриле.

И последнее, что нужно помнить — это ваше поведение после еды. Как активное времяпрепровождение, так и отдых на диване могут увеличивать давление на сфинктер и вызвать изжогу. Вместо этого врач советует после еды идти на прогулку.