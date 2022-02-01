Что нужно делать для избавления от двойного подбородка

По словам специалиста, чтобы двойной подбородок ушёл, необходимо соблюдать три основополагающие правила: полноценный здоровый сон, правильное питание, физическая активность.

Соломатина подчеркнула, что полноценный сон — основа всего, без нормального режима бодрствования и отдыха диета и физическая активность бесполезны. Отдых должен длиться не менее 8 часов, и отходить ко сну нужно в одно и то же время.

В отношении питания врач рассказала, что необходимо питаться дробно, не менее 4 раз в день. Чтобы ушёл двойной подбородок, следует исключить из рациона калорийную пищу: жареное, кондитерские изделия, фастфуд, сладкие газированные напитки. Необходимо больше питаться пищей с достаточным содержанием клетчатки и белков.

Также необходимо включить в рацион рыбу как необходимый продукт для избавления от второго подбородка, морепродукты, каши, молокопродукты, в том числе сыры твёрдых сортов.

В плане физической активности Соломатина посоветовала выбрать кардиотренировки: бег, скакалка, прыжки, выпады и другие аэробные нагрузки. При этом необходимо соблюдать адекватный питьевой режим, так как вода — транспорт, доставляющий питательные вещества и кислород к тканям. Вода улучшает ферментативную активность организма, поэтому стандартные два литра в сутки обязательны для тех, кто хочет иметь подтянутую форму тела и лица.

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