Что нужно делать для сохранения отсечённой руки или ноги

По словам врача, в его практике были случаи ненамеренного повреждения рук или ног детьми. Были случаи, когда дети засовывали руки в электромясорубку или электропилой отпиливали ногу. Но даже в подобной ситуации отсечённую конечность можно спасти.

Как заметил Муртазалиев, пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу, при этом нельзя допускать, чтобы отсечённая конечность контактировала со льдом. Транспортировать конечность необходимо в воде.

Врач объяснил это тем, что при соприкосновении со льдом ткани повреждённой конечности кристаллизуются, а при разморозке становятся нежизнеспособными, и тогда шанса на спасение действительно нет.

«При транспортировке конечность не должна контактировать непосредственно со льдом, так как там происходит кристаллизация тканей, и после разморозки они становятся нежизнеспособными. Отчленённый сегмент необходимо поместить в воду, например, в пакет с водой. Уже этот пакет можно положить во что-то холодное», — рассказал специалист.

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