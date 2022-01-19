Что нужно есть, чтобы искупаться в проруби без вреда для здоровья

Врач подчеркнула, что необходимо есть такие продукты, которые не требуют для переваривания большого количества тепла и крови. К ним относятся злаки, жирная морская рыба, индейка или курица с лёгким гарниром, омлет с овощами.

Пить алкоголь перед купанием Соломатина категорически не рекомендует, потому что спиртные напитки дают ложное ощущение тепла.

«Ещё лучше — жирная морская рыба. С одной стороны, она очень хорошо переваривается, а с другой стороны, ненасыщенные жирные кислоты, омега-3 дадут возможность согреться нашему организму, но не вызовут перераспределения крови. Также омега-3 содержится в льняном масле и грецких орехах. Если человек любит злаки, можно съесть кашу, это даст энергию и запас гликогена, который тоже будет очень быстро расходоваться», — посоветовала врач.

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