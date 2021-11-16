Что нужно есть для хорошего самочувствия зимой

По словам врача, когда начинаются холода, приходит пора «трудовой спячки» — развивается слабость, работать, вести активный образ жизни становится труднее. На это влияет не только уменьшение тепла, но и солнечного света, нехватки витамина D.

Чтобы взбодриться без медикаментов, нужно есть продукты, содержащие в достаточном количестве Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Их достаточно в жирной рыбе, подойдут печень трески и даже не солёная, а запечённая селёдка, килька. Кроме рыбы важно употреблять брокколи, яичный желток. Нужно стараться пить зелёный чай, хорошо стимулирующий мозговую деятельность.

Также в период холодов подспорьем будут витамины группы В, нормализующие работу нервной системы.

Но важно во всём соблюдать меру. Как отметила эксперт, чтобы помочь этой едой организму, хватит даже кусочка. Причём есть эти продукты не нужно каждый день. Не менее важно употреблять много овощей, квашеной капусты, перца и другой зелени в количестве полкилограмма в сутки в сыром или тушёном виде.