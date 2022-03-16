Что нужно есть, если сильно нервничаешь

Врач предупредила, что нельзя обойтись одними перекусами мучным, жирным и сладким, дающими всплеск серотонина и эндорфинов. Перекусы не дают сытости и через короткое время снова хочется есть.

Прежде всего Островская порекомендовала выпивать в день не менее 1,3–1,5 литра воды. А есть нужно трижды в день.

Важно добавить в рацион продукты с содержанием магния: орехи, особенно богат магнием миндаль, бобовые, цельнозерновой хлеб, шпинат, бананы, тёмный шоколад. Важно дважды в неделю есть мясо для поддержания нормального уровня гемоглобина.

«На завтрак у нас обязательно должны присутствовать белки и жиры, например яйца, рыба, авокадо, орехи, творог, сыр. В обед хорошо сочетать сложные углеводы, овощи свежие или термически обработанные и небольшую порцию белкового продукта. А на ужин желательно потреблять нежирный белок: морепродукты, рыбу, птицу по типу курицы, индейки и овощи», — объяснила врач в отношении рациона.

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