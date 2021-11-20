Что нужно есть после перенесённого коронавируса

Такой совет дала врач-инфекционист Фаллахи Нуржахан. По её словам, в рационе должны быть индейка, курица, говядина, яйца и творог. Кроме этих продуктов, необходимо употреблять морскую рыбку, орехи, которые богаты полезными жирами. Также следует есть пробиотики — кисломолочные продукты, квашеную капусту. Наравне с ними нужны крупы, овощи и фрукты как источники пищевых волокон.

Обязательно нужно отрегулировать питьевой режим. Важно пить не менее 1,5-2 литров воды в сутки.