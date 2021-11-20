Что нужно обследовать в организме переболевшим коронавирусом

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Что нужно обследовать в организме переболевшим коронавирусомДля контроля своего здоровья
После перенесённого коронавируса необходимо проходить дополнительные обследования, чтобы контролировать состояние своего здоровья. Об этом рассказала исследователь Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.
По словам эксперта, обследования нужны, чтобы исключить постковидный синдром, который может развиваться у переболевших коронавирусом. Необходимо проверить лёгкие и в целом состояние дыхательной системы, пройти обследование сердечно-сосудистой системы.
Поскольку ковид может поражать разные органы, следует проверить почки — креатинин, исключить воспалительный ответ — С-реактивный белок, ЛДГ, сдать анализы крови и мочи, обязательно проверить печень — АСТ, АЛТ. А также необходимо проконтролировать нарушения липидного обмена: холестерин, липопротеиды низкой плотности.
Всё это можно пройти в любой поликлинике в ходе углублённой диспансеризации. Для пациентов, перенесших ковид, это бесплатно.
Источник: РИА Новости