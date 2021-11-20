Что нужно обследовать в организме переболевшим коронавирусом

По словам эксперта, обследования нужны, чтобы исключить постковидный синдром, который может развиваться у переболевших коронавирусом. Необходимо проверить лёгкие и в целом состояние дыхательной системы, пройти обследование сердечно-сосудистой системы.

Поскольку ковид может поражать разные органы, следует проверить почки — креатинин, исключить воспалительный ответ — С-реактивный белок, ЛДГ, сдать анализы крови и мочи, обязательно проверить печень — АСТ, АЛТ. А также необходимо проконтролировать нарушения липидного обмена: холестерин, липопротеиды низкой плотности.

Всё это можно пройти в любой поликлинике в ходе углублённой диспансеризации. Для пациентов, перенесших ковид, это бесплатно.