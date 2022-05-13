Что нужно пить, чтобы медленнее стареть

По словам специалиста, людям достаточно пить один-единственный напиток, чтобы замедлить процесс старения. Таковым он назвал берёзовый сок — продукт, который в России пользуется особой популярностью.

Подобный выбор Степенский объяснил тем, что именно в этом напитке содержатся природные антиоксиданты. Они, в свою очередь, активно препятствуют быстрому старению организма.

При этом врач отметил, что тот берёзовый сок, который продаётся в магазинах и имеет длительный срок годности, на деле не является натуральным. Это можно понять как минимум по тому, что настоящий берёзовый сок — продукт крайне скоропортящийся.