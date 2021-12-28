Что нужно учитывать пожилым людям при приготовлении новогодних блюд, чтобы не попасть в больницу

По её словам, к встрече Нового года лучше подготовиться заранее и составить соответствующее меню. Особенно это касается тех пожилых людей, кто страдает, например, язвой желудка или артериальной гипертензией. Соблюдать определённый рацион им необходимо всегда.

Поэтому, если человек соблюдал диету, а на праздник «расслабился», это может вызвать серьёзные сбои в работе пищеварительной системы. Поскольку у пожилых людей может развиваться недостаточность питания, в праздник можно выпить бокал вина или шампанского, потому что в небольших количествах алкоголь является хорошей стимуляцией аппетита.

Из еды для пожилых людей Иванникова посоветовала нарезку, салаты из свежи овощей, а также отказ от хлеба. Из десертов — суфле, фруктовое желе или свежие фрукты, причём лучше это есть уже 1 января.

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