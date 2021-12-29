Что нужно знать о мошеннических схемах на Новый год

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Что нужно знать о мошеннических схемах на Новый годСнова опросы
Накануне новогодних праздников в России снова активизировались мошенники, предлагающие участие в розыгрышах и опросах. За победу обещают от 500 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики «Лаборатории Касперского».
На фоне таких сумм многие пользователи не замечают подвоха, тем более злоумышленники маскируются по известные бренды. Для участия необходимо ответить на простые вопросы, а также разослать информацию об акции нескольким своим контактам.
Под предолгом открытия доступа к базе данных розыгрыша мошенники просят перечислить им всего 1 рубль, так они получают информацию о карте потенциальной жертвы и возможность крупного барыша.
Информация о количестве обманутых таким образом россиян не уточняется.
Источник: РИА Новости