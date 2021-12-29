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Что нужно знать о мошеннических схемах на Новый год

Снова опросы
Накануне новогодних праздников в России снова активизировались мошенники, предлагающие участие в розыгрышах и опросах. За победу обещают от 500 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики «Лаборатории Касперского».
Что нужно знать о мошеннических схемах на Новый год

На фоне таких сумм многие пользователи не замечают подвоха, тем более злоумышленники маскируются по известные бренды. Для участия необходимо ответить на простые вопросы, а также разослать информацию об акции нескольким своим контактам.

Под предолгом открытия доступа к базе данных розыгрыша мошенники просят перечислить им всего 1 рубль, так они получают информацию о карте потенциальной жертвы и возможность крупного барыша.

Информация о количестве обманутых таким образом россиян не уточняется.

Источник: РИА Новости
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