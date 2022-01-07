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Что о вас могут узнать мошенники просто по номеру телефона

Не рассказывайте о себе в интернете слишком много
Игорь Фиц, аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT рассказал, что могут выяснить о вас мошенники, если они знают ваш номер телефона.
Что о вас могут узнать мошенники просто по номеру телефона

Как самый простой метод получения ваших данных, он описывает следующую схему: если кто-то использует систему быстрых платежей, то злоумышленники могут по номеру телефона получить имя, отчество и номер счета этого человека.

К тому же мессенджеры, как например, Telegram или WhatsApp, тоже могут стать источником ваших данных если, конечно, вы самостоятельно разместили ее у себя на аккаунте.

Чтобы получить все эти данные, злоумышленникам требуется только добавить мобильный телефон в свой список контактов. Поэтому раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений — опасная практика

Игорь Фиц
Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты

Очень часто мошенники покупают базы данных в даркнете. Порой информация о жертве может содержать – место жительства, паспортные данные, какое имущество к вам привязано и на этом список не заканчивается.

Источник: Прайм
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