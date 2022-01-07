Что о вас могут узнать мошенники просто по номеру телефона

Что о вас могут узнать мошенники просто по номеру телефонаНе рассказывайте о себе в интернете слишком много
Как самый простой метод получения ваших данных, он описывает следующую схему: если кто-то использует систему быстрых платежей, то злоумышленники могут по номеру телефона получить имя, отчество и номер счета этого человека.
К тому же мессенджеры, как например, Telegram или WhatsApp, тоже могут стать источником ваших данных если, конечно, вы самостоятельно разместили ее у себя на аккаунте.
Чтобы получить все эти данные, злоумышленникам требуется только добавить мобильный телефон в свой список контактов. Поэтому раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений — опасная практика
Очень часто мошенники покупают базы данных в даркнете. Порой информация о жертве может содержать – место жительства, паспортные данные, какое имущество к вам привязано и на этом список не заканчивается.