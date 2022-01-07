Что о вас могут узнать мошенники просто по номеру телефона

Не рассказывайте о себе в интернете слишком много

Игорь Фиц, аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT рассказал, что могут выяснить о вас мошенники, если они знают ваш номер телефона.