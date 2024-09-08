Что о вас знает ваш смартфон

Современные гаджеты могут собирать множество данных о нас, и речь идёт не только о компьютерах и телефонах, но и о популярных умных колонках. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен и член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, отметил, что информация может собираться открыто или скрытно, и это касается не только устройств, но и сайтов, которые мы посещаем, и программного обеспечения, которое устанавливаем.

Эксперт объяснил, что гаджеты создают так называемый «поведенческий портрет» пользователя, реагируя на определённые ключевые фразы. На основе собранной информации пользователям начинают показывать таргетированную рекламу. Например, на смартфонах с Android 12 в углу экрана появляется зелёный индикатор каждый раз, когда приложение пытается получить доступ к микрофону, что служит напоминанием о том, что устройства постоянно «слушают».

По словам Мариничева, компании используют собранные данные для получения прибыли. Чем больше информации о нас «услышат» гаджеты, тем выше вероятность того, что мы потратим деньги, переходя по ссылкам на рекламные предложения. Это подчёркивает важность осознания того, как наши устройства могут влиять на повседневные решения и расходы.