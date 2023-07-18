Что опаснее: езда на мотоцикле или электросамокате? Вы вряд ли угадаете

В нём приняли участие 5 тыс человек, которые обратились с травмами в больницы после ДТП за последние три года. Результаты анализа полученных данных привели к неожиданному выводу.

Оказалось, что езда на электросамокате опаснее езды на мотоцикле. За время наблюдений количество пострадавших водителей данного вида транспорта выросло вчетверо.

В 45,5% случаев они получали серьёзные черепно-мозговые травмы, в то время как у мотоциклистов этот показатель составил 39,7%.

«Самокатисты» также чаще сталкиваются с травмами головы, так как лишь четверть из них надевает шлем. У мотоциклистов ситуация более благоприятная в этом отношении.

Особенно страшными результатами являются данные о летальных исходах. Почти 9% аварий на самокатах заканчиваются смертью.