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Что особенного в российских дронах-камикадзе «Ланцет-3»Это барражирующий боеприпас
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях российских дронов-камикадзе «Ланцет-3».
По словам Леонкова, «Ланцеты» — барражирующие боеприпасы. Они могут зависать в нужном районе и ждать, когда будет обнаружена цель, либо оператор сможет вернуть беспилотник назад, поэтому применяются такие боеприпасы только для поражения заранее известной цели.
«Ланцет-3» можно использовать в тактической глубине построений противника до 50 км. «Он оснащён оптико-электронным устройством, которое позволяет оператору найти нужный объект и точно направить боеприпас. В последние годы этот вид вооружения активно развивается и применяется. Есть и другие плюсы у этого вида оружия. Например, их можно вернуть назад, если цель не была обнаружена. С ракетой или управляемым снарядом это не пройдёт», — отметил эксперт.
Источник: Известия