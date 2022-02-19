Что особенного в российских дронах-камикадзе «Ланцет-3»

По словам Леонкова, «Ланцеты» — барражирующие боеприпасы. Они могут зависать в нужном районе и ждать, когда будет обнаружена цель, либо оператор сможет вернуть беспилотник назад, поэтому применяются такие боеприпасы только для поражения заранее известной цели.

«Ланцет-3» можно использовать в тактической глубине построений противника до 50 км. «Он оснащён оптико-электронным устройством, которое позволяет оператору найти нужный объект и точно направить боеприпас. В последние годы этот вид вооружения активно развивается и применяется. Есть и другие плюсы у этого вида оружия. Например, их можно вернуть назад, если цель не была обнаружена. С ракетой или управляемым снарядом это не пройдёт», — отметил эксперт.