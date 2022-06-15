Что представляет собой бронепоезд «Енисей», задействованный в спецоперации на Украине

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Что представляет собой бронепоезд «Енисей», задействованный в спецоперации на УкраинеНа видео его показало Минобороны
Министерство обороны России показало на видео работу бронепоезда «Енисей», разработанного специалистами железнодорожных войск Центрального военного округа.
«Енисей» представляет собой поезд, защищённый бронелистами, предназначен для подвоза материалов, восстановления путей в ходе спецоперации, а также для инженерной разведки. Поезд вооружён зенитными установками ЗУ-23-2 и оснащён бойницами для ведения огня.
На борту поезда всегда находится БМП-2 — при необходимости броневик может съехать на землю и вступить в бой.