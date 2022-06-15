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Что представляет собой бронепоезд «Енисей», задействованный в спецоперации на Украине

На видео его показало Минобороны
Министерство обороны России показало на видео работу бронепоезда «Енисей», разработанного специалистами железнодорожных войск Центрального военного округа.
Что представляет собой бронепоезд «Енисей», задействованный в спецоперации на Украине

«Енисей» представляет собой поезд, защищённый бронелистами, предназначен для подвоза материалов, восстановления путей в ходе спецоперации, а также для инженерной разведки. Поезд вооружён зенитными установками ЗУ-23-2 и оснащён бойницами для ведения огня.

На борту поезда всегда находится БМП-2 — при необходимости броневик может съехать на землю и вступить в бой.

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