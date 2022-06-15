Что представляет собой бронепоезд «Енисей», задействованный в спецоперации на Украине

«Енисей» представляет собой поезд, защищённый бронелистами, предназначен для подвоза материалов, восстановления путей в ходе спецоперации, а также для инженерной разведки. Поезд вооружён зенитными установками ЗУ-23-2 и оснащён бойницами для ведения огня.

На борту поезда всегда находится БМП-2 — при необходимости броневик может съехать на землю и вступить в бой.