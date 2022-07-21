Что представляет собой российская дальнобойная винтовка «Сумрак», использованная в ходе СВО

Крупнокалиберная винтовка разработана в 2012 году частной оружейной компанией Lobaev Arms и считается самой дальнобойной в мире. Рекорд этого оружия — поражение цели на расстоянии 4210 метров, что вдвое больше, чем у британской L115A3.

«Сумрак» отличается высокой точностью при стрельбе при эффективной дальности более 2,5 км. Кучность стрельбы — 0,4 угловых минуты, скорость пули — 900 м/с.

Но при этом СВЛК-14С тяжелее, чем крупнокалиберная АСВК, а крупный калибр также играет свою негативную роль: необходимые мощные патроны дорогие и дефицитные — их не всегда можно найти в достаточном количестве. К недостаткам можно отнести и редкое применение винтовки, потому что она не всегда подходит под местность.