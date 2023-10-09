Что происходит с огурцами во время засолки с точки зрения химии

Маринование и засолка — два разных способа консервации продуктов. Маринование включает добавление уксуса или кислоты для улучшения вкуса и предотвращения развития гнилостной микрофлоры. Засолка, напротив, использует соль и молочнокислые микроорганизмы для консервации продуктов путём ферментации.

Маринование в основном сводится к диффузии сока из овощей в заливку и обратно, что создаёт баланс между овощами и заливкой. Этот процесс химически не меняет продукт.

Засолка включает ферментацию, при которой молочнокислые микроорганизмы разлагают сахара в овощах, создавая молочную кислоту как естественный консервант. Это живой процесс, который зависит от сахаров в продуктах и температуры. Солёная и квашеная продукция имеют ограниченный срок годности, около восьми месяцев.

Маринованные консервы, с термической обработкой, могут храниться три года и не требуют специальных условий. Различные методы консервации включают стерилизацию, пастеризацию и сушку, что уничтожает вредные микроорганизмы и позволяет продуктам сохранять свои качества на долгий срок.