Что происходит с организмом мужчины при снижении тестостерона

По словам специалиста, тестостерон — стероидный половой гормон, который определяет качество и продолжительность жизни мужчины и регулирует в организме множество функций. От нормального уровня тестостерона зависит кроветворение, плотность костной ткани, мышечная сила, умственная способность, память, качество репродуктивной и сексуальной функций и многое другое.

Как отметил эксперт, уровень этого гормона начинает падать с 35 лет, в среднем на 1% каждый год. Недостаток тестостерона приводит к раннему старению, снижению работоспособности, ухудшению половой функции. Но, кроме этого, может привести к уменьшению плотности костной ткани, мышечной массы, когнитивным нарушениям.

Пушкарь отметил, что в случае снижения гормона, нужно найти причину. В некоторых случаях необходима гормонзаместительная терапия. "Чтобы знать, почему он падает, необходимо определить его содержание в крови в 35 лет и потом измерять уже раз в год и смотреть, не изменяется ли уровень в меньшую сторону, потому что здоровье мужчины во многом зависит от уровня тестостерона. Чем меньше его, тем хуже прогноз", — подчеркнул врач.

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