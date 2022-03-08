Что произойдёт после Третьей мировой войны: примерная хронология событий

Война между Китаем и США приведёт к сокращению миротворческих американских сил в различных регионах мира. Далее Иран может воспользоваться этой возможностью, чтобы напасть на Саудовскую Аравию и другие страны в Персидском заливе. В результате это подорвёт мировую торговлю нефтью и приведёт к значительным финансовым потерям для всех стран.

В итоге мир после Третьей мировой войны сильно изменится. По мнению автора, война завершится почти наверняка победой США над Китаем, хотя это потребует больших затрат. Вооружённые силы Соединённых Штатов будут после этого сильно ослаблены, и им потребуется минимум 10 лет на восстановление. В результате США не смогут быстро реагировать на глобальный кризис, который наступит после войны.

В первые годы после войны начнутся региональные войны в Африке и на Ближнем Востоке. Иран превратится в региональную сверхдержаву, которая будет формировать ближневосточную политику по своему усмотрению. Это приведёт неизбежно к экстремизму с периодами нападений на Европу и страны Африки, из-за чего на обоих континентах будет господствовать терроризм. Также Иран мог бы завоёвывать и другие страны на Ближнем Востоке.

В итоге, скорее всего, в дальнейшем начнётся война между странами Европы и государствами Ближнего Востока. Эта война была бы для обоих сторон крайне разрушительной.

Беспорядки на Ближнем Востоке только ухудшат положение Китая после войны. У китайцев останутся лишь резервные силы в Западном Китае для защиты от вторжения Индии или России. Также США будут блокировать торговлю с китайской стороной, и это приведёт к снижению ВВП на 35 процентов. США же потеряет из-за действий Китая всего 10 процентов ВВП.

Из-за проблем с мировой торговлей пострадают и другие страны мира. Больше всего - государства Восточной Азии, так как они зависимы от китайской продукции. Это повлияет и на европейские страны, которые импортируют недорогие товары, произведённые в Восточной Азии.

Далее спад в мировой экономике приведёт к социальным волнениям и безработице во всех странах. Это может стать причиной и создания революционных движений в некоторых государствах.

Однако при этом Россия может получить после Третьей мировой более удачное положение. Она давно уже страдает из-за ослабления экономики, но так как Китай потеряет свой флот и военную, эта страна может предложить ему свою. Также европейские государства могут захотеть отменить санкции, введённые против России. В результате Россия будет находиться на том мировом уровне, который она не занимала со времён СССР.

Есть и другой вариант Третьей мировой - глобальная ядерная война. В итоге Китай и США будут практически полностью уничтожены, при этом большие потери понесёт китайская сторона. Если Россия присоединится к войне, то она втянет и Францию с Великобританию (страны, имеющие ядерное оружие). В итоге ядерная война будет вестись на четырёх из семи континентах мира. Далее температура Земли начнёт всё больше снижаться, выращивать сельскохозяйственные культуры станет невозможно. Также некоторые культуры станут непригодными для употребления из-за ядерных ударов. В итоге голодать начнут многие люди во всём мире. Кроме того, часть людей будет страдать от лучевой болезни и различных травм.

Население всего мира будет составлять менее 1 миллиарда человек после 5 лет глобальной ядерной войны. Спустя 10 лет численность составит 500 миллионов человек. Есть основания также полагать, что человечество может со временем адаптироваться к последствиям и полностью восстановиться со временем. Однако в любом случае продолжительность жизни людей сильно сократится, а уровень загрязнения окружающей среды будет очень высок. В этом случае, вероятнее всего, Африка станет кормить остальной мир.