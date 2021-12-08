Что произойдёт с организмом, если исключить говядину из рациона питания

Рыль считает, что говядина также способствует выработке мужского гормона тестостерона, который помогает поддерживать здоровье и молодость мужчин. Более того, в этом виде мяса содержится много белка и мало жира, что идеально подходит для наращивания мышечной массы и похудения.



Также она рассказала, что этот продукт особенно полезен людям с сахарным диабетом. Говядина — источник витаминов группы В, они необходимы для работы нервной системы и иммунитета. Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета.