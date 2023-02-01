Что произойдёт с организмом после нескольких сотрясений мозга

Если же человек столкнулся со множественными сотрясениями, то речь может идти о проблемах со скоростью обработки информации.

Чтобы прийти к таким выводам, специалисты изучили около 15 000 участников в возрасте от 50 до 90 лет и обнаружили, что у тех, кто перенёс три и более лёгких сотрясения мозга, наблюдалось снижение концентрации внимания и трудности при выполнении энергоемких задач.

Исследование показало, что чем больше сотрясений мозга человек пережил за свою жизнь, тем хуже будут его когнитивные функции с возрастом.

Вместе с тем, полученные результаты также подчёркивают значение травм головы как основного фактора риска развития деменции.