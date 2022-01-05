Что произойдёт с вашим организмом при дефиците витамина В12

Если такое состояние замечено, возможно, в организме действительно развивается дефицит витамина В12, что может привести к ряду необратимых последствий. В крайних случаях могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, в частности, потеря памяти или повреждение спинного мозга.

Основные симптомы дефицита витамина В12 таковы:

Потеря аппетита;

Постоянное чувство усталости;

Одышка;

Аритмия;

Слабость;