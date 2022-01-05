Что произойдёт с вашим организмом при дефиците витамина В12

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Что произойдёт с вашим организмом при дефиците витамина В12Могут быть необратимые последствия
Дефицит витамина В12 является следствием развития неврологических заболеваний. На их фоне возникает такое состояние, как тиннитус — звон, шипение, шум в ушах, а также головная боль. Это одни из самых частых симптомов.
Если такое состояние замечено, возможно, в организме действительно развивается дефицит витамина В12, что может привести к ряду необратимых последствий. В крайних случаях могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, в частности, потеря памяти или повреждение спинного мозга.
Основные симптомы дефицита витамина В12 таковы:
- Потеря аппетита;
- Постоянное чувство усталости;
- Одышка;
- Аритмия;
- Слабость;
- Глоссит — воспалительное заболевание языка.
Источник: FBM