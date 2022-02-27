Что произойдёт с вашим здоровьем, если есть бекон каждый день

Как отметила эксперт, в беконе содержится большое количество насыщенных жиров и трансжиров, тогда как в суточном рационе жиры должны составлять 15-35%. А насыщенные жиры — менее 10%. Избыток насыщенных и трансжиров может спровоцировать развитие болезней сердца.

Врач порекомендовала употреблять полунасыщенные жиры, содержащиеся в морской рыбе, но при этом не отказываться от бекона вовсе. «Современная диетология против "демонизации" любого из продуктов. Ломтик бекона на завтрак не окажет существенного влияния на здоровье, но употребления жареного бекона на регулярной основе стоит избегать», — отметила Деревянко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.