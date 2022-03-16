Что произойдёт с вашим здоровьем, если постоянно и помногу пить БАДы

По её словам, БАДы — пищевые добавки и поэтому их состав контролируется не так строго, как состав лекарственных препаратов. Врач предупредила о необходимости осторожного отношения к тому, что человек покупает, потому что в лучшем случае можно купить пустышку, в худшем — вызывать аллергию и серьёзно навредить организму.

Игнатикова отметила, что даже перед употреблением БАДов нужно консультировать с врачом — пищевые добавки могут быть несовместимы с определёнными препаратами. Также есть ряд препаратов, которые нельзя принимать даже в связке с зелёным чаем.

Кроме того, специалист посоветовала принимать добавки дозированно и всегда рассказывать врачу, принимаете ли вы какие-то препараты. Так ответственность за приём БАДов ложится не только на пациента, но и на врача.

«БАД — это препарат, который может иметь токсическое воздействие на организм. Особенно это касается печени и почек, при приёме биодобавок бывают токсические поражения печени и нарушения функции почек. Помимо этого, если кто-то желает полечиться травками и при этом принимает ещё какие-то лекарственные препараты, он не знает о взаимодействии этих трав и своей базисной терапии. Это может привести к неблагоприятным воздействиям. Например, женщины, принимающие оральные контрацептивы и при этом использующие успокоительные чаи, могут столкнуться с тем, что произойдёт нежелательная беременность. В том, что касается приёма биологически активных добавок, нужно обязательно консультироваться с врачом", — рассказала Игнатикова.

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