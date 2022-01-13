Что произойдёт со здоровьем при дефиците магния в организме

По её словам, это очень важный элемент. Магний влияет на состояние костной ткани, зубов, ногтей, волос, кожи. Из-за его дефицита развивается бессонница, потому что тело постоянно напряжено, ухудшается качество сна, повышаются раздражительность и беспокойство. Также при дефиците магния теряется сосредоточенность, тяжело сформулировать мысль.

Причиной этого является возрастающая жёсткость сосудов, в силу которой снижается их пропускная способность и повышается артериальное давление.

Причиной дефицита магния Соломатина назвала неправильное питание. А это может стать причиной диабета и камней в почках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.