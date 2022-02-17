Что россияне чаще всего покупают в интернет-магазинах

Оказалось, что чаще всего россияне покупают в интернете одежду и обувь (56% и 67% соответственно). При этом на долю финансовых продуктов приходится всего лишь 13%. Более того, около трети опрошенных (32%) никогда не воспользуются такой услугой.

Если говорить о гаджетах, то их в онлайне не хотят покупать 19% респондентов, а одежду, обувь и посуду – 16%.

13% участников опроса готовы покупать в интернете абсолютно любые товары. Больше всего таких людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22%). На Москву и Подмосковье приходится 21%. Меньше всего любителей онлайн-покупок на Дальнем Востоке (4%), Северном Кавказе (8%) и Южном Федеральном округе (8%).