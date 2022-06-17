Что сказал Илон Маск на первом совещании с Twitter

Маск рассказал, что Twitter необходимо «оздоровить» и сократить штат до рационального количества сотрудников. Также потенциальный владелец и руководитель соцсети назвал «не очень хорошей ситуацией» тот факт, что расходы компании меньше, чем доходы.

В отношении будущего компании Илон Маск отметил, что планирует увеличить выручку Twitter до $24,6 млрд к 2028 году. Для этого, по его мнению, нужно добавить в существующие функции соцсети аналогичные тем, что есть у китайской WeChat и сделать из Twitter «суперприложение», с помощью которого пользователи смогут вызвать такси, оплачивать заказы, совершать различные платежи и т.д.

Также Маск сказал, что Twitter нужно стремиться к результатам TikTok — у них никогда нет «скучного» контента. И на этом фоне предложил предоставить пользователям больше свободы — публиковать «довольно возмутительные» твиты.

Кроме того, Илон Маск подчеркнул, что хочет увеличить аудиторию соцсети: сейчас насчитывается 229 млн монетизируемых активных пользователей ежедневно, предприниматель хочет добиться 1 млрд пользователей.

На вопрос об удалёнке, противником которой Маск является, он сказал, что если есть сотрудники, работающие «исключительно», то они могут не приходить в офис.

Маск уклонился от ответа на вопрос о том, что будет делать, если станет главой Twitter. Вместо этого он начал пространные рассуждения об инопланетянах, сказав, что пока не видел фактических доказательств их существования.