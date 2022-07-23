Что случится с американской электроникой, если Китай отвоюет себе Тайвань

По словам Раймондо, в таком случае США не смогут обеспечить свою безопасность, так как не смогут создавать военные технологии.

Обеспокоенность США по поводу тайваньских полупроводников усиливается в связи с риторикой Китая о нежелании признавать независимость Тайваня. В связи с этим в США был принят закон «О чипах», предполагающий выделение правительством $52 млрд на развитие в стране полупроводниковой отрасли.

«Потеря доступа к чипам тайваньского производства вызовет глубокую и немедленную рецессию. В последствии это приведёт страну к неспособности производить военную технику и обеспечивать свою защиту. Мы должны сделать это в Америке», — подчеркнула Раймондо, выступая в конгрессе.