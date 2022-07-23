Что случится с американской электроникой, если Китай отвоюет себе Тайвань

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Что случится с американской электроникой, если Китай отвоюет себе ТайваньТогда США жду серьёзные проблемы в экономике
Министр торговли США Джина Раймондо, выступая в конгрессе предупредила, что в случае утраты доступа к чипам тайваньского производства, в стране наступят серьёзные экономические проблемы.
По словам Раймондо, в таком случае США не смогут обеспечить свою безопасность, так как не смогут создавать военные технологии.
Обеспокоенность США по поводу тайваньских полупроводников усиливается в связи с риторикой Китая о нежелании признавать независимость Тайваня. В связи с этим в США был принят закон «О чипах», предполагающий выделение правительством $52 млрд на развитие в стране полупроводниковой отрасли.
«Потеря доступа к чипам тайваньского производства вызовет глубокую и немедленную рецессию. В последствии это приведёт страну к неспособности производить военную технику и обеспечивать свою защиту. Мы должны сделать это в Америке», — подчеркнула Раймондо, выступая в конгрессе.