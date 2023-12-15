Что случится с сотовыми тарифами в 2024 г., помимо обычного подорожания

В ближайшем будущем рост цен на мобильную связь в России продолжится и, вероятно, ускорится. Одной из причин может стать переход операторов на отечественные базовые станции, которые, возможно, будут дороже импортных. Эти затраты, скорее всего, перекладываются на абонентов, и также возможно ухудшение качества связи.

Россияне должны готовиться к стабильному росту расходов на мобильную связь в ближайшие годы, поскольку операторы планируют увеличивать цены. Несмотря на просьбы операторов, пока нет официальной возможности повышать тарифы выше уровня инфляции. Однако ситуация с отечественными базовыми станциями вызывает сомнения и может повлиять на цены и качество связи.

Инфляция также влияет на рост расходов операторов, что может привести к дополнительным повышениям цен. Сложности с импортом базовых станций и отсутствие их массового производства в России могут также отразиться на качестве услуг. В этой ситуации операторы могут попытаться снизить нагрузку на свои сети путём урезания тарифов и опций для абонентов.