Что станет важнее нефти в ближайшие 50 лет

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что расположение запасов нефти определяло международную политику последние 50 лет. В будущем же более важным фактором станут цепочки поставок технологий и мест производства полупроводников.

Не забыл Гелсингер и упомянуть об инвестициях Intel в эту отрасль. Так, например, 20 млрд долларов компания вкладывает в два завода в США и до 90 млрд долларов в новые европейские заводы.

При этом данные инвестиции представитель Intel назвал полезными не только для компании, но и для «глобализации самого важного ресурса для будущего мира».