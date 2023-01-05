Что такое «арбузный» снег и почему его нельзя есть

Что такое «арбузный» снег и почему его нельзя естьПредупредили учёные
Учёные объяснили розовый цвет «арбузного» снега содержанием водорослей. Учёные рассказали о таком необычном явлении, как «арбузный» снег.
Фото: Foto-ram.ru
«Арбузный» снег, или «кровь ледника», — явление, при котором морозостойкие водоросли Chlamydomonas nivalis (Хламидомонада снежная), живущие в снегу, растворяются в снежном покрове и за счёт содержащихся в них каротиноидов, также входящих в состав перцев, моркови и помидоров, придают снегу характерный розовый оттенок.
Эти вещества помогают водорослям защищаться от агрессивного ультрафиолетового излучения, но из-за этого снижаются отражающие свойства снега, в силу чего снежный покров быстрее тает. Специалисты считают это явление угрозой ледникам.
Кроме цвета снег с содержанием Chlamydomonas nivalis издаёт и фруктовый аромат. Но на самом деле, кроме водорослей, в нём содержатся коловратки, нематоды, ледяные черви, ногохвостки и другие виды, для которых Хламидомонада — корм.
Поэтому учёные предостерегли от пробы такого снега на зуб. Это закончится острым расстройством кишечника и тяжёлой интоксикацией.