Что такое «арбузный» снег и почему его нельзя есть

«Арбузный» снег, или «кровь ледника», — явление, при котором морозостойкие водоросли Chlamydomonas nivalis (Хламидомонада снежная), живущие в снегу, растворяются в снежном покрове и за счёт содержащихся в них каротиноидов, также входящих в состав перцев, моркови и помидоров, придают снегу характерный розовый оттенок.

Эти вещества помогают водорослям защищаться от агрессивного ультрафиолетового излучения, но из-за этого снижаются отражающие свойства снега, в силу чего снежный покров быстрее тает. Специалисты считают это явление угрозой ледникам.

Кроме цвета снег с содержанием Chlamydomonas nivalis издаёт и фруктовый аромат. Но на самом деле, кроме водорослей, в нём содержатся коловратки, нематоды, ледяные черви, ногохвостки и другие виды, для которых Хламидомонада — корм.

Поэтому учёные предостерегли от пробы такого снега на зуб. Это закончится острым расстройством кишечника и тяжёлой интоксикацией.