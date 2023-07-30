Что такое биохакинг и как стать сверхчеловеком

Биохакинг — необычное явление, которое перестало звучать как научно-фантастический термин и сегодня имеет разные толкования. Это оптимизация организма с помощью различных методов. Биохакеры — специалисты, которые помогают людям замедлить старение, улучшить мозговую активность или физические возможности. Они работают с запросами, которые не являются болезнью по медицинским стандартам, и ищут пути оптимизации.

Биохакеры используют широкий спектр устройств для измерения биомаркеров организма, таких как уровень глюкозы, сатурации, сердечного ритма и других параметров. Эти данные помогают понять, где организм в порядке, а где есть риски и необходимо предпринять меры. Основываясь на измерениях, биохакеры разрабатывают персонализированные диеты, тренировки и рекомендации по применению препаратов.

Биохакинг — активно развивающаяся область. Ожидается удешевление и улучшение приборов для измерения параметров организма, появление приложений для удобного сохранения и анализа данных. Нейросети и импланты также будут активно применяться для контроля и оптимизации организма. Кроме того, будут разрабатываться новые методы редактирования генома и генетических манипуляций, что откроет ещё больше возможностей для оптимизации человеческого организма.