Что такое «ржавление» организма и как с ним бороться

По словам врача, «ржавление» — это оксидация организма, ряд химических процессов, вызываемых окислением в клетках под воздействием, в том числе кислорода. Такое влияние на организм оказывают старение и вредные привычки, такие как злоупотребление полуфабрикатами, курение, употребление алкоголя, чрезмерное употребление мучного, сладкого, жареного.

Всё это увеличивает количество повреждённых клеток и одновременно снижает способность организма вовремя их уничтожать. Поэтому возникают различные заболевания.

Эксперт объяснил, как противостоять этим процессам. По словам Чорухлу, для этого необходимо начать правильно питаться и избавиться от вредных привычек. Нужно начать употреблять продукты, содержащие антиоксиданты.

«К примеру, в жёлто-оранжево-красных продуктах содержатся витамин С, каротин, ликопин, в фиолетовых — ресвератрол. Чем темнее цвет овоща, тем сильнее его антиоксидантная способность. Чем меньше мы готовим овощи, тем больше антиоксидантов мы от них получаем, — посоветовал эксперт.

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