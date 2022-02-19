Что такое «синдром дальнобойщика» у переболевших коронавирусом, и как с ним бороться

По словам Решетовой, это постковидные осложнения, длящиеся, как правило, около 5 недель. Могут проявляться такие симптомы: специфическая слабость, трудности с дыханием, снижение когнитивных способностей, боли в желудке или мышцах. К ним могут добавляться частое сердцебиение, потеря и искажение обоняния, галлюцинации, тревожность, головные боли и нарушения сна.

Эксперт подчеркнула, что обычно на такое состояние жалуется порядка 30% пациентов, перенесших «Омикрон». У 20% эта симптоматика сохраняется в течение 5 недель, у 10% — в течение 3 месяцев.

Помочь в борьбе с постковидным «синдромом дальнобойщика» помогут прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая нагрузка, такая как йога, танцы, пилатес, аэробика. Питаться в этот период нужно сбалансированно, ограничить потребление быстрых углеводов, копчёностей, алкоголя и сладкого, потому что сладости снижают защитные возможности организма в борьбе с вирусами на 75%. Вместо них лучше питаться свежими овощами и фруктами.

«Если человек испытывает необычную слабость, трудности с дыханием, снижение когнитивных способностей, боли в желудке или мышцах и ряд других проявлений, это свидетельствует о постковидном синдроме. Но даже если он отсутствует, можно ощутить на себе отдалённые последствия заболевания, которые критически скажутся на здоровье», — предупредила Решетова.