Что такого в беспилотниках MQ-1C Gray Eagle, что США побоялись поставлять их Украине

По словам эксперта, это обусловлено опасением американцев, что российские ПВО будут поражать эти беспилотники. Это дорогостоящие аппараты.

Леонков рассказал, что MQ-1C Gray Eagle — разведывательно-ударный беспилотник тяжёлого класса. Этот БПЛА может нести авиационное вооружение — либо бомбу, либо управляемые ракеты класса «воздух–земля». У него достаточно большой радиус действия — более двух тысяч км, может долго находиться в воздухе — порядка 36 часов.

По оценке эксперта, российские ПВО хорошо себя показали в ходе спецоперации. Поэтому американцы и опасаются передавать эти беспилотники украинской стороне.

«Есть гораздо более дешёвые варианты — они их находят — французские, немецкие, польские беспилотники», — объяснил специалист.