Что теперь будет с гарантийным ремонтом импортной техники в России

И если отсутствие новых продуктов, конечно, может быть неприятно, то куда интереснее, как быть тем, кто уже купил технику от того или иного бренда? Что будет с официальной гарантией? Ответить на этот вопрос взялся эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных.

По его словам, гарантийные услуги — это, в первую очередь, конкурентное преимущество и имиджевая составляющая. А это значит, что если компания уже покинула российский рынок, ей нет большого смысла заниматься «благотворительностью».

Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушёл, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти. Роман Четверных

При этом даже если компании пообещают выполнить свои гарантийные обязательства, то это будет очень сложно реализовать. В том числе в связи с трудностями с поставками деталей, отметил эксперт.