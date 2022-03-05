Что теперь будет с отношениями американцев и русских на борту МКС

По словам Борисенко, российские и американские специалисты всегда находят общий язык, потому что выполняют общую программу и, по-сути, являются единым экипажем. Эксперт считает, что так будет и сейчас.

«Согласно руководящим документам, которые есть по эксплуатации станции, у нас команда является единым экипажем на борту станции. И готовится единая программа, которая координируется Центрами управления полётами Москвы, Хьюстона и другими нашими зарубежными партнёрами. Единая программа поступает на борт для выполнения каждым членом экипажа каждой части этой программы», — рассказал специалист.