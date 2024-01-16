Что-то новенькое: Apple объявила о скидках на iPhone в Китае в честь местного Нового года

Что-то новенькое: Apple объявила о скидках на iPhone в Китае в честь местного Нового годаОбычно компания таким не промышляет
Это редкое событие для компании, известной своей политикой стабильных цен, и, по всей видимости, является ответом на усиленное присутствие Huawei на рынке.
Скидки, которые могут достигать $70, будут действовать с 18 по 21 января, накануне китайского Лунного Нового года.
Помимо iPhone, в том числе флагманской модели iPhone 15 Pro Max, скидки также будут распространяться на другие продукты Apple, включая Mac, iPad, AirPods и Apple Watch.
Данное решение Apple, вероятно, связано с двузначным падением продаж iPhone в Китае и прогнозами аналитиков о продолжении этой тенденции в 2024 году.
Конкуренция со стороны Huawei, особенно после успешного возвращения на рынок с новым процессором Kirin 9000S в серии Mate 60, стала серьезным вызовом для Apple.
Важность китайского рынка для Apple трудно переоценить, учитывая его объем и потенциал. Поэтому скидки на iPhone и другие продукты могут стать ключевым моментом в стратегии компании по укреплению своих позиций в стране.