Что-то новенькое: Apple объявила о скидках на iPhone в Китае в честь местного Нового года

Это редкое событие для компании, известной своей политикой стабильных цен, и, по всей видимости, является ответом на усиленное присутствие Huawei на рынке.

Скидки, которые могут достигать $70, будут действовать с 18 по 21 января, накануне китайского Лунного Нового года.

Помимо iPhone, в том числе флагманской модели iPhone 15 Pro Max, скидки также будут распространяться на другие продукты Apple, включая Mac, iPad, AirPods и Apple Watch.

Данное решение Apple, вероятно, связано с двузначным падением продаж iPhone в Китае и прогнозами аналитиков о продолжении этой тенденции в 2024 году.

Конкуренция со стороны Huawei, особенно после успешного возвращения на рынок с новым процессором Kirin 9000S в серии Mate 60, стала серьезным вызовом для Apple.

Важность китайского рынка для Apple трудно переоценить, учитывая его объем и потенциал. Поэтому скидки на iPhone и другие продукты могут стать ключевым моментом в стратегии компании по укреплению своих позиций в стране.