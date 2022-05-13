Что-то пошло не так: Meta* начала увольнять специалистов, разрабатывающих метавселенную

Босфорт отметил, что об увольнениях он дополнительно сообщит в течение недели. Объясняется это тем, что Meta сворачивает часть проектов, связанных с метавсленной, а часть отложит. Какие это проекты не уточняется.

Отмечается, что Reality Labs — отдельная компания в области виртуальной реальности, выросшая из подразделения в составе Meta. Занимается разработкой устройств виртуальной реальности Oculus, а также работает над гарнитурой смешанной реальности с отслеживанием мимики и взгляда Project Cambria. Для этого компания наняла более 13 тысяч сотрудников в 2021 году и ещё 6 тысяч — в 2022.

Известно, что Meta несёт убытки, инвестируя в метавселенную. В с вязи с чем глава компании Марк Цукерберг заявил, что необходимо «замедлить» некоторые долгосрочные инвестиции.

В 2021 компания потеряла $10,2 млрд и $3 млрд — в 2022.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России