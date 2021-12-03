Что-то за этим стоит: ученые обнаружили странное усиление ураганов в Северной атлантике

Исследователи воссоздали климатические модели частоты и интенсивности ураганов и тропических циклонов по всему миру за последние несколько столетий. К результатам добавили исторические записи, согласно которым в Северной Атлантике за последние 150 лет наблюдается повышенное количество штормов.



В новом исследовании ученые воссоздали три различных модели климата в прошлом, объединив ее с моделью ураганов, которая позволяет проследить за развитием тропических штормов и их траекториями. Все это показало однозначное усиление ураганов в северной Атлантике еще 150 лет назад. К тому же, благодаря исследованиям, получилось обнаружить «ураганную засуху» 70-80-х годов прошлого века, когда количество штормов сократилось. Ученые объясняют это охлаждением Атлантики. Однако причины усиления активности ураганов пока остаются неизвестными.