Наука и технологии
06:32, 11 января 2023
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Что ты такое? Представлен 8К-монитор, напоминающий очень странный VR-шлем

Девайс опередивший своё время

Компания Brelyon, разработчик технологии иммерсивных дисплеев, представила свой новый продукт — полностью иммерсивный 8K OLED-дисплей.

Что ты такое? Представлен 8К-монитор, напоминающий очень странный VR-шлем

Фото: TechCrunch

Анонс устройства прошёл в рамках недавней CES 2023 в Лас-Вегасе. Прототип девайса, названный Brelyon Fusion, позволяет пользователям ощутить виртуальную реальность без необходимости надевать гарнитуру.

В самой компании созданную ими технологию назвали Ultra Reality. В ней используется «инженерия волнового фронта для создания массивного поля зрения с профилированной истинной оптической глубиной».

Что ты такое? Представлен 8К-монитор, напоминающий очень странный VR-шлем

TechCrunch

Грубо говоря, её суть заключается в полном окружении поля зрения пользователя. Дисплей также включает пространственное аудио и отслеживает положение головы с помощью ряда камер.

В Brelyon отметили, что если их девайс и появится в массовой продаже, то случится это не раньше, чем через 3-4 года.

Источник:TechCrunch
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