Что ты такое? Представлен 8К-монитор, напоминающий очень странный VR-шлем

Что ты такое? Представлен 8К-монитор, напоминающий очень странный VR-шлемДевайс опередивший своё время
Компания Brelyon, разработчик технологии иммерсивных дисплеев, представила свой новый продукт — полностью иммерсивный 8K OLED-дисплей.
Фото: TechCrunch
Анонс устройства прошёл в рамках недавней CES 2023 в Лас-Вегасе. Прототип девайса, названный Brelyon Fusion, позволяет пользователям ощутить виртуальную реальность без необходимости надевать гарнитуру.
В самой компании созданную ими технологию назвали Ultra Reality. В ней используется «инженерия волнового фронта для создания массивного поля зрения с профилированной истинной оптической глубиной».
TechCrunch
Грубо говоря, её суть заключается в полном окружении поля зрения пользователя. Дисплей также включает пространственное аудио и отслеживает положение головы с помощью ряда камер.
В Brelyon отметили, что если их девайс и появится в массовой продаже, то случится это не раньше, чем через 3-4 года.