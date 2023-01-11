Что ты такое? Представлен 8К-монитор, напоминающий очень странный VR-шлем

Грубо говоря, её суть заключается в полном окружении поля зрения пользователя. Дисплей также включает пространственное аудио и отслеживает положение головы с помощью ряда камер.

В Brelyon отметили, что если их девайс и появится в массовой продаже, то случится это не раньше, чем через 3-4 года.